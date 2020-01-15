Сеул, , 16:30 — REGNUM Группа ученых из Южной Кореи разработала датчик, способное выявлять болезнь Альцгеймера на поздней стадии с помощью одной капли крови. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского ведущего научно-технического института (KAIST).

По их словам, при разработке датчика использовалась технология Ленгмюра, которая позволила увеличить чувствительность прибора в 100 раз.

Отмечается, что датчик способен анализировать четыре биомаркера (бета-амилоид 42, бета-амилоид 40, основной тау белок и фосфорилированный тау белок), с помощью которых определяет стадию развития заболевания.

Точность данного метода составляет 88,6%.

В настоящее время от болезни Альцгеймера страдает 10% населения мира в возрасте от 65 лет и старше.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.