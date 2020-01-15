Южно-Сахалинск, , 10:12 — REGNUM Нового ректора выбирают в Сахалинском государственном университете. Учёный совет вуза официально объявил о начале конкурса.

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Как сообщило ИА «Сахалин. Инфо», согласно положению, действующему в университете, будущий ректор должен иметь высшее профессиональное образование, а также дополнительное образование в сфере госуправления. Его возраст не должен превышать 65 лет. Кто пойдёт на конкурс, пока неизвестно. Сейчас и.о. ректора работает доктор наук Николай Бармин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прокуратура Сахалина вынуждена была вмешаться в ситуацию с хронической невыплатой зарплаты в Сахалинском государственном университете.