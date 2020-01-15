Пекин, , 04:41 — REGNUM Около 100 видов новых медицинских растений было найдено в Китае на конец 2019 года, говорится в исследовательском докладе, проведенном Национальной администрацией Традиционной китайской медицины, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Среди вновь найденных видов, порядка 60% имеют потенциальную медицинскую ценность, если верить предварительному анализу. Кроме того, было сделано довольно много таксономических открытий и новых записей касательно ресурсов традиционной медицины.

В настоящее время в Китае имеются записи о типах и местах произрастания почти 13 тыс. видов диких медицинских растений по всей стране, сообщается в докладе, из них порядка 3150 видов являются эндемическими для тех или иных мест.

В 2011 году в Китае было проведено исследование, которое затронуло более чем 2600 административных районов уровня уездов и 31 административный район уровня провинций. Ожидается, что полный спектр исследований в этой области будет завершен в 2020 году.

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