Кампала, , 15:57 — REGNUM На территории университета Макерере в Уганде будет открыт Центр для подготовки аспирантов в сфере мира и развития в Африке. Представители центра, который будет создан при поддержке Международного центра мира «Ротари», будут заниматься прежде всего решением проблемы вооруженных конфликтов на континенте. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, годовая программа сертификации в области миростроительства будет полностью финансироваться партнерами.

Вице-президент Международного совета директоров «Ротари» Олайинка Бабалола сообщил, что насилие и конфликты в Африке и в других регионах, как правило, начинаются накануне выборов. Бабалола добавил, что в годичной программе миростроительства, трансформации и решения конфликтов основное внимание будет уделяться стратегиям, актуальным как для Африки, так и за ее пределами.

«На этом континенте нет страны, где во время выборов мы бы не отмечали насилия или возникновения конфликтов. Этот центр будет создан своевременно, поскольку в нем будет вестись изучение вопросов обеспечения позитивного мира и применение концепций, основанных на посредничестве и переговорах», — сказал Бабалола.

Он также отметил, что для обучения на программе каждый год будут набираться две группы, каждая с 20 стипендиатами, первая начнет обучение уже в феврале 2021 года, а онлайн-приложение по программе будет доступно уже в феврале 2020 года.

Со своей стороны, вице-канцлер Университета Макерере, профессор Барнабас Навангве заявил о готовности разместить «Центр мира» при Колледже гуманитарных и социальных наук Макерере бесплатно. Он добавил, что Макерере предоставит центру лекционные аудитории, преподавательский состав и комнаты, где стипендиаты будут проживать бесплатно.

По словам журналистов, Международный центр мира «Ротари» — первый центр в Африке к югу от Сахары, занимающийся поиском решений основных проблем, стоящих на пути к достижению глобального мира.