Сеул, , 15:05 — REGNUM Употребление одного стакана молока в день поможет снизить риск возникновения рака молочной железы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую группу Сеульского университета.

По их словам, данное исследование основано на наблюдении 93 306 женщин в возрасте от 40 до 69 лет, проходивших медосмотр в 38 больницах Южной Кореи в период с 2004 по 2013 год.

Исследователи обнаружили, что у женщин, выпивавших более одного стакана молока в день риск возникновения рака молочной железы на 42% меньше, чем у тех, кто не пил молока.

Отмечается, что чем больше стаканов молока в день пьют женщины, тем ниже риск возникновения онкологического заболевания. Однако риск возникновения рака у женщин в возрасте от 50 лет на 10% выше, чем у женщин в возрасте от 40 лет.

Результаты данного исследования опубликованы в международном научном журнале Nutrients.