Азов, Ростовская область, , 14:30 — REGNUM На раскопках в центре Азова Ростовской области археологи обнаружили странное углубление, которое датируется первым-вторым веком нашей эры. Его назначение пока установить не удалось, передает 13 января Общественное телевидение России.

Ров шириной 3,5 метра и глубиной более четырех тянется на сотни метров и, предположительно, может быть древнейшей границей старого Азова. Для укрепления он слишком узкий и не такой глубокий, чтобы стать препятствием для солдат и конницы.

Специалисты предполагают, что углубление могло иметь хозяйственное значение — в западной части города археологи уже находили подобные рвы, засыпанные бытовыми отходами. Но по обеим сторонам от этого рва найдены захоронения, а соседство мусорного полигона и погоста в те времена не допускалось.

Андрей Масловский, завотделом археологии Азовского историко-археологического музея-заповедника. «Необычно то, что на том месте, где должна находиться внутренняя линия укреплений, то есть насыпанный вал, мы зафиксировали группу захоронений. Причем захоронений необычных своей ориентировкой: они были ориентированы не по линии север-юг, что характерно для могильников крепостного городища, а запад-восток — параллельно линии рвов. Это тоже странная вещь».

Теперь исследователям предстоит вносить корректировки в карту границ древнего городища, а к детальному изучению объекта будут привлечены специалисты по древним захоронениям.

Как сообщало …ИА REGNUM, ранее в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике Азова рассказали, что при раскопках в городе была обнаружена редчайшая находка— створка бронзового складня с изображением Николая Чудотворца.

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