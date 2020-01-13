Горно-Алтайск, , 13:45 — REGNUM В объективы фотоловушек, установленных на территории Катунского заповедника на Алтае попала белка-летяга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, ранее этот вид здесь не наблюдался.

Впрочем, по мнению научного сотрудника заповедника Петра Малкова, летяга наверняка и ранее обитала в этой местности.

«Этот зверёк ведет ночной образ жизни, и наблюдать ее «вживую» довольно сложно. А сейчас белка-летяга попала в объектив фотоловушек, установленных в горно-таежных ландшафтах долина реки Нижний Кураган», — отметил он.

По мнению специалистов, ареал обитания белки может охватывать все леса Катунского заповедника. Напомним, при помощи фотоловушек учёные смогли

Читайте также:

В Катунском заповеднике на Алтае впервые появились бобры

На Алтае впервые «поймали» на видеоловушку рысь