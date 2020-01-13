Томск, , 11:00 — REGNUM Томские ученые совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики разработали препарат, который защитит моллюсков от смертельно опасных паразитов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Invertebrate Pathology.

Отмечается, что ученые разработали препараты на основе наночастиц серебра с высокой бактерицидной, противовирусной и противогрибковой активностью. Они помогают при заболевании моллюсков паразитом Perkinsus marinus.

Рост заболевших моллюсков замедляется, а их мантия сморщивается и отрывается от раковины, что приводит к гибели устриц. Препараты с наночастицами серебра позволяют эффективно бороться с этим паразитом. Открытие позволит минимизировать ущерб устричных ферм, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты ростовского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии приступили к разработке системы контроля здоровья черноморских мидий и устриц.

Создание действенной системы выявления заболеваний моллюсков, разработка диагностических нормативов и рекомендаций для марикультурных хозяйств, над которыми работают ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО, является важной задачей рыбохозяйственной науки на юге России, заявили в институте.

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