Москва, , 07:17 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +1 °C до +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём тёплая погода, а ночью температура упадёт до — 3.

Скорость ветра 5−10 м/c с порывами до 12−17 м/с, направление ветра западное. Атмосферное давление прогнозируется на отметке 742 мм рт. ст.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, почему в РФ потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

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