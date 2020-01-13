Новосибирск, , 05:50 — REGNUM Сотрудники новосибирского института археологии и этнографии совместно с индийскими учёными побывали в экспедиции в горных районах северного штата Джамму и Кашмир. В индийских Гималаях они искали точки пересечения древних культур Сибири и Центральной Азии, сообщили в институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

«Суровый индийский климат и местные обычаи сделали почти невозможными настоящие раскопки, поэтому археологи вплотную занимались изучением петроглифов — рисунков, которые оставляли на камнях племена и народы на протяжении тысячелетий», — уточнили в Институте.

Учёные искали дороги, по которым в глубокой древности мигрировали предки народов Европы и Азии, через Китай, в Монголию, на Алтай. По словам главного научного сотрудника новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН Натальи Полосьмак, отыскать путь, по которому ходили две тысячи лет назад можно по следам на придорожных камнях — по петроглифам.

Археологи обнаружили рисунки в так называемом «битреугольном» стиле, аналоги которых ранее находили только в Киргизии.

«Понять, что могло объединять людей, которые жили на территории Занскара и на территории того же Алтая, Монголии, Тувы. Что было общего кроме образа жизни, какие общие представления о мире и о себе в нём могли существовать у этой огромной общности людей», — по словам Полосьмак, это — одна из задач.