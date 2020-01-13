Москва, , 04:28 — REGNUM Госкорпорация Роскосмос намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл». Об этом свидетельствует материал на сайте госзакупок.

Согласно данным портала, Роскосмос в 2021 году планирует выделить 8,1 млрд рублей на «создание второго лётного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения». Предполагается, что эти средства пойдут на создание полнофункционального космического корабля «Орёл».

Ранее стало известно, что корпорация «Энергия» работает над изготовлением первых двух кораблей «Орёл». Первый из них будет полноразмерным макетом для испытаний при пуске на тяжелых ракетах «Ангара-А5» и «Енисей», а второй будет уже полностью функционирующим космическим кораблем для эксплуатации.