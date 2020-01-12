Лас-Вегас, США, , 23:56 — REGNUM Израильские учёные на выставке цифровой и бытовой техники Consumer Electronics Show (CES 2020) представили устройство, которое подсвечивает комаров лазерным лучом, для обнаружения и ликвидации насекомого. Об этом сообщает New Atlas.

Устройство Bzigo с помощью HD-инфракрасной камеры отслеживает перемещения летающего насекомого по комнате, в момент, когда комар садится на поверхность, аппарат проецирует лазерным лучом рамку вокруг него, тем самым показывая зону, в которой находится насекомое.

Следующая версия Bzigo, как обещают разработчики, сможет самостоятельно уничтожить насекомое импульсом лазера.

Стоимость устройства составит $169, продажи должны начаться в следующем году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на выставке CES 2020 французский стартап BPZ Labs анонсировал выпуск «умной картошки». Специальный модуль, интегрированный в овощ, позволит пользователям понимать «картофельный язык», что позволит «наладить общение между картофелем и человеком».

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