Берн, , 22:35 — REGNUM Швейцарские учёные создали материал из золота, который одновременно обладает свойствами пластика. Об этом сообщает Advanced Functional Materials.

Разработку представили исследователи из Департамента медицинских наук и технологий Швейцарии.

Материал представляет собой тонкие диски из нанокристаллов золота, которыми был заполнен полимерный латекс, состоящий из белковых волокон. Такая форма золота в 5−10 раз легче, а если его уронить, то звук будет как у пластика. Однако, как и золото, материал может быть отполирован, обработан в нужную форму и эквивалентен золоту 750 пробы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее китайские учёные с помощью новой методики превратили медь в материал, который по своим характеристикам очень похож на золото.

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