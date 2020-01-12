Коннектикут, США, , 21:10 — REGNUM Учёные из Йельского университета обнаружили, что главная роль в защите кишечника от опасных инфекций принадлежит клеткам нервной системы. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ранее считалась, что ключевая роль принадлежит иммунным клеткам, выстилающим стенки кишечника. Вместе с нервными клетками они вырабатывают антибактериальные вещества — интерлейкины. Однако, когда учёные в опытах на мышах удалили из иммунных клеток способность вырабатывать интерлейкин-18, мышь всё равно оставалась способной бороться с инфекциями. Но, когда такой способности выработки интерлейкина-18 лишили нервные клетки мышей, иммунитет подопытных животных иссяк.

Зная новую роль нервной системы, учёные планируют разработать современные лекарственные средства для борьбы с инфекциями.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что английские учёные ранее разработали вакцину против бактерии Clostridium difficile, вызывающую у больных, находящихся в стационаре, смертельно опасную и неподдающуюся лечению антибиотиками инфекцию кишечника.

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