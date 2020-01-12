Вашингтон, , 14:28 — REGNUM На 235-ом заседании американского астрономического общества прошла отдельная сессия, посвящённая проблеме роста группировок околоземных спутников. Об этом сообщает Space.com.

На сессии «Астрономия против спутниковых группировок» учёные обсудили угрозу для астрономических наблюдений в связи с ростом количества околоземных спутников. Почётный профессор астрономии в Мичиганском университете Патрик Сейтцер отметил, что учёные знали о предстоящем появлении новых спутниковых группировок, однако они не ожидали, что спутники окажутся такими заметными на небе.

«Мы знали, что появятся эти огромные группировки из десятков тысяч аппаратов, но, исходя из их размеров, думали, что они будут выглядеть как объекты 8-ой или 9-ой величины… Мы никак не ожидали яркости 4-ой или 5-ой величины», — рассказал Сейтцер.

В шкале яркости объектов звёздного неба, используемой астрономами, меньшая величина соответствует более яркому объекту. Например, самый яркий объект — Солнце — имеет величину — 27. Невооружённым глазом видны с яркостью +6. Яркостью от +5 до +6 обладают Уран и крупнейшие спутники Юпитера.

Астрономы призвали компании-операторов спутниковых группировок принять меры по снижению яркости спутников.

«Ночное небо — это общественное благо, это наше общее достояние. Никто не может защитить его. И, с другой стороны, я полагаю, что никому не должно быть позволено это портить», — подытожил исполнительный директор Международной ассоциации «Тёмное небо» Раскин Хартли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что специалисты компании примут меры по снижению яркости спутников формируемой группировки Starlink. Для этого один из запущенных в январе 2020 года космических аппаратов был обработан специальным покрытием. Если оно окажется достаточно эффективным, то таким образом будут обрабатываться и все остальные спутники этой группировки.

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