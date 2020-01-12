Ташкент, , 13:05 — REGNUM Патентную заявку центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана на инновационную технологию выключения генов хлопчатника одобрило патентное бюро Китая, сообщает 12 января издание UzDaily.

Ранее патенты на данную технологию были получены в Узбекистане, США, Египте и России. Отмечается, что получение патента в КНР имеет большой потенциал для коммерциализации технологии.

Технология нокаута (выключения) генов хлопчатника разработана учеными Узбекистана в 2008 году. Дальнейшие разработки привели к созданию высокоурожайных, скороспелых, солеустойивых сортов хлопчатника.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа представители министерства инновационного развития Узбекистана и Академии наук Белоруссии договорились о создании совместных научных лабораторий.

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