Олбани, США, , 09:09 — REGNUM В министерстве энергетики США рассчитывают, что затраты на строительство коллайдера тяжёлых ионов EIC составят менее $2,6 млрд. Об этом сообщает Business Insider.

Новый коллайдер тяжёлых ионов будет построен на базе коллайдера RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории (штат Нью-Йорк). Проект предусматривает использование одного из колец RHIC для нового коллайдера EIC.

Планируется, что в 2024 году будет остановлен коллайдер RHIC, а в 2030 году запущена новая установка EIC. Издание отмечает, что затраты на строительство RHIC, запущенного в 2000 году, составили около $617 млн. Ко времени запуска RHIC был мощнейшим из коллайдеров тяжёлых ионов, позже он уступил этот статус Большому адронному коллайдеру.

В министертсве энергетики США оценивают планируемые затраты на строительство EIC от $1,6 млрд до $2,6 млрд. Данный бюджет должен быть утверждён конгрессом США.

EIC позволит продолжить начатые на коллайдере RHIC исследования структур нуклонов и кварк-глюонной пламзы, существовавшей во Вселенной некоторое время после Большого Взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне приступили к монтажу канала транспортировки тяжёлых ионов для коллайдера NICA.