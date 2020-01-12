Москва, , 08:31 — REGNUM Сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева в интервью «Российской газете» рассказали, почему климат в Российской Федерации теплеет быстрее, чем в остальном мире.

По словам Киселева, для климатаологии характерным промежутком времени является десятилетие. Кроме того, Россия — страна большая, следовательно происходящие изменения климата в масштабах страны — в Краснодарском крае и на полуострове Ямал — сильно отличаются. Нужно помнить, что две трети территории России находятся в зоне вечной мерзлоты. При этом глобальное потепление — это только одно из явлений, на которые сейчас публично обращают внимание.

Но происходят и другие трансформации — меняется режим осадков, меняется режим циркуляции воздуха в атмосфере и вод в мировом океане. Эти факторы также существенно влияют на изменение погоды.

«Но если говорить именно о глобальном потеплении — наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете. А если говорить об Арктике — то в 3,5 раза», — подчеркнул Киселев.

Связано это с тем, что Россия — самый значительный участок суши на планете. Водная поверхность планеты занимает 71%, суша — 29%. Океан — огромный аккумулятор тепла и он нивелирует влияние изменяющихся условий. Теплоемкость суши совсем другая, кроме того, сказывается рельеф.

В связи с этим всплески холода и тепла на территории России в дальнейшем будут становится более резкими.