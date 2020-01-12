Гуйян, Китай, , 08:16 — REGNUM Китайские специалисты завершили ввод в эксплуатацию радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу 11 января. Об этом сообщает China Daily.

Строительство телескопа было завершено в 2016 году. Введению в эксплуатацию предшествовал трёхлетний период испытаний, которые подтвердили расчёты специалистов — все технические показатели телескопа достигли запланированных значений или превысили их.

Как понятно из названия (от англ. Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — FAST), диаметр телескопа составляет 500 метров, что делает его крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой.

Главный инженер проекта Цзян Пэн отметил, что после ввода в эксплуатацию FAST будет запущен на полную мощность, что поможет новым научным открытиям. В ходе эксплуатации в испытательном режиме FAST позволил выявить 102 новых пульсара, что превышает общее количество пульсаров, обнаруженных за это время учёными в Европе и США.

Стоимость проекта составила около 1,2 млрд юаней ($170 млн). Кроме китайских учёных с телескопом работают астрономы из США, Великобритании и Пакистана. В дальнейшем телескоп будет открыт и для других астрономов по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года главный исследователь радиоастрономического подразделения NAOC Ли Ди рассказал, что радиотелескоп FAST поможет в поиске экзопланет и ультравысокоэнергетических космических лучей и фиксации гравитационных волн.

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