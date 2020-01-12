Москва, , 07:05 — REGNUM Россия является единственной в мире страной, в которой площадь суши значительно превышает площадь водной поверхности. Поэтому в РФ скорость потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете. Об этом в интервью «Российской газете» рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

По их словам, это связано с тем, что суша, ввиду более высокой теплоемкости, чем у воды, принимает больше тепловой энергии. Ученые отметили, что глобальное повышение температуры является только одним их из явлений смена климата на планете. Кроме него, в мире происходят изменения режима осадков и циркуляции воздуха в атмосфере, а также вод в океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» установили, что изменение климата в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прекрасно, тепло и сыро»: климат Тибета сильно изменился за 40 лет