Москва, , 20:39 — REGNUM Химики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) создали установку для экспресс-теста наличия и концентрации вируса гриппа А в биологических жидкостях. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала грипп одной из десяти важнейших угроз здоровью человечества в 2019 году. Эффективность лечения гриппа зависит от быстроты постановки диагноза и подбора правильной терапии. Однако, используемый в настоящее время диагностический метод полимеразной цепной реакции слишком дорог и не оперативен.

Учёные кафедры химии природных соединений МГУ совместно с коллегами из Института физики твердого тела РАН и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов предложили использовать метод рамановский спектроскопии для определения вируса.

В созданном устройстве лазерный луч попадает на молекулы вещества, возбуждает их и заставляет излучать специфический спектр, по которому можно точно определить состав и структуру вещества.

Для того, чтобы связать вирус, была создана пластина из наноструктурированного серебра, на которую нанесён аптамер из ДНК, специфичный к вирусу гриппа. Она улавливает вирус из биологического образца. Затем подложку просвечивают лазером, и по спектру определяет штамм и концентрацию вирусов.

Учёные планируют создать ДНК-аптамеры, пригодные для определения и других вирусов в созданной установке.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные создали прототип устройства, которое может за считанные минуты определить вид вируса в биологическом образце с помощью рамановский спектроскопии.

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