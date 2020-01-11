Мюнхен, Германия, , 16:23 — REGNUM Исследование учёных из Института орнитологии Общества Макса Планка показало, что попугаи жако способны на бескорыстную помощь другим особям. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Учёным широко известны примеры активной бескорыстной помощи среди приматов. Такое поведение отмечалось и у других млекопитающих, однако ранее его не удавалось зафиксировать у птиц.

Дезире Брюкс и Огюста фон Байерн из Института орнитологии Общества Макса Планка проверили способность к такому поведению у двух видов попугаев — жако (лат. Psittacus erithacus) и горных ара (лат. Primolius couloni). Предварительно птиц обучили обменивать небольшие металлические жетоны на лакомство, которое выдавалось через специальное окошко, после того, как попугай помещал в него жетон.

Далее птиц сажали в смежные прозрачные клетки, причём привычное отверстие для обмена жетона на лакомство было только у одной из них. Жетон выдавался только попугаю в клетке без такого отверстия, таким образом, он не мог обменять его на угощение. Однако птицам предоставляли возможность передать его другой особи, чтобы та могла обменять жетон.

Учёные обнаружили, что попугаи жако оказались склонны к передаче жетонов другим особям, причём после того, как птиц меняли местами, то они отвечали взаимностью. При этом горные ара практически никогда не передавали жетонов другим особям своего вида.

Исследователи отметили, что этот эксперимент свидетельствует, что способность к бескорыстной помощи развивалась не только у млекопитающих, но и у птиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года учёные из Китая представили результаты исследования, показавшего, что самки попугаев предпочитают самцов, лучше справляющихся с решением несложных задач.

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