Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Пауло Брандо заявил, что лесные пожары в Амазонии уничтожают тропические леса, необходимые для стабилизации климата на Земле, сообщил 10 января телеканал CNN.

Американский учёный заявил, что из-за повышения среднегодовой температуры тропические леса становятся суше, что увеличивает риск и вредные последствия лесных пожаров. Они ежегодно поглощают миллиарды тонн углекислого газа, являясь серьёзным фактором стабилизации климата на планете. Однако по оценкам Брандо, ещё до наступления 2050 года тропические леса Амазонии в результате участившихся пожаров станут производить больше парниковых газов, чем поглощать.

В качестве мер защиты тропических лесов профессор назвал, уменьшение площадей вырубки, добычи полезных ископаемых, сельскохозяйственного использования лесных земель.

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