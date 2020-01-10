Ростов-на-Дону, , 23:59 — REGNUM Сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии применят новый метод оценки загрязнения водоёмов. Ростовские учёные разработали компьютерную программу, с помощью которой оценят наносимый окружающей среде вред. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала.

Уточняется, что разработка донских учёных необходима, в первую очередь, предприятиям для оценки наносимого их деятельностью вреда.

«Моделирование позволяет с большой точностью и объективностью оценивать загрязнение водной среды взвешенными веществами. Такое загрязнение происходит в процессе хозяйственной деятельности, например, при проведении строительных работ на берегах морей и рек, дноуглубительных работ, отсыпке грунта. Эти данные необходимы при расчёте прогнозируемого вреда при строительстве и реконструкции объектов и иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», — уточнили в пресс-службе.

С помощью компьютерной программы также можно рассчитать характеристики загрязнения водоёмов.