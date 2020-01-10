Пекин, , 20:03 — REGNUM В настоящее время на каждые 10 тысяч жителей приходится примерно по 13,3 патента, выданных за соответствующие инновации, сообщает 10 января Синьхуа со ссылкой на заявление главы Государственного управления интеллектуальной собственности КНР Шэнь Чанъюя.

Сведения были обнародованы в ходе общенационального совещания с участием руководителей управлений интеллектуальной собственности, в ходе которого были подведены итоги оформления заявок на регистрацию торговых марок, объём которых в 2019 году превысил 25 млн.

Было отмечено, что по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Китай занимает 14-е место в мире. По оценкам Всемирного банка, отраженным в соответствующем глобальном рейтинге, КНР отведено 31-е место.