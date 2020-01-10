Пекин, , 19:56 — REGNUM В Пекине прошла церемония вручения государственных премий КНР в области науки и техники двоим академикам — Хуан Сюйхуа, представляющим Инженерную академию Китая, а также Цзэн Цинцуню из Академии наук Китая (АНК), сообщает 10 января Синьхуа.

Церемонию возглавил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин. Участие в ней принял ряд членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК — премьер Госсовета Ли Кэцян, его первый заместитель Хань Чжэн, главный идеолог КПК Ван Хунин.

Си Цзиньпин отметил выдающийся вклад обоих ученых в развитие науки и обороны КНР, наградив их также памятными медалями и сертификатами. Было отмечено, что Хуан Сюйхуа являлся главным конструктором атомных подводных лодок первого поколения, а Цзэн Цинцунь — крупный метеоролог, жизненный путь которого в науке связан с Институтом физики атмосферы при АНК.