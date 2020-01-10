Москва, , 12:35 — REGNUM Более 869 статей из 263 российских научных журналов уличены в плагиате и отозваны. Это сделано в результате проверки комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, сообщает «Медвестник».

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Всего претензии РАН были к 541 научному журналу, опубликовавшим 2528 статей с признаками наличия недобросовестных заимствований, «неясного авторства» (частичное пересечение авторов в двух статьях с совпадающим текстом) и самодублирующих публикаций.

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем за все предшествующие годы. Эти факты плагиата привлекли внимание журнала Science.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломы студентов российских вузов может постигнуть та же участь, что и магистерские диссертации. Их могут начать проверять на плагиат.

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