Вашингтон, , 11:22 — REGNUM В частную ракетно-космическую компанию Virgin Galactic обращаются все больше желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов SpaceShipTwo, заявил генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, число желающих отправиться в тур на суборбиту продолжает возрастать каждый месяц.

«Мы возобновим продажу билетов на регулярные полеты позднее в этом году», — сказал он, добавив, что компания планирует построить пять космических кораблей к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на совершение туристического суборбитального полёта подали более 600 человек. Стоимость туристического полёта составит около $250 тысяч за место.

Для подготовки будущих космических туристов в компании разработали «Программу подготовки астронавтов», которую должны будут пройти все потенциальные клиенты Virgin Galactic. Подготовка включает специальный инструктаж, тренинги, а также рекомендации по питанию и физическим упражнениям.

В компании отмечают, что требования к подготовке космотуристов будут не такими строгими, как при отборе в астронавты NASA, однако клиенты не должны иметь серьёзных проблем со здоровьем.

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