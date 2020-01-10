Хух-Хото, Китай, , 05:55 — REGNUM Группа вулканических мааров, состоящая из 116 вулканов, была найдена во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Кратеры каждого из них превышают в диаметре 50 метров. Информация о находке команды профессора Хэбэйского университета геологических наук Дин И была опубликована в свежем выпуске журнала Geological Review. По информации Дина, найденный вулканический маар является крупнейшим в мире с точки зрения масштаба и целостности.

Вулканическая группа расположена на севере уезда Чжоцзы во Внутренней Монголии и насчитывает свыше 100 кратеров в радиусе 180 кв. км. Диаметры кратеров по преимуществу составляют от 100 до 400 метров. Дин также отметил, что по оценкам экспертов, возраст маара составляет от 9,4 до 33 млн лет. Отметим, что маар — это