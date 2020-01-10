Якутск, , 02:38 — REGNUM В Якутии научное сообщество весь 2019 год готовило два проекта к участию в конкурсе в рамках нацпроекта «Наука». В частности, один проект касается создания научно-образовательного центра Арктики и Субарктики «Север», второй — открытия международного центра испытаний материалов, элементов техники и устойчивости живых систем на «Полюсе Холода», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Инициаторами создания первого проекта стали четыре дальневосточных региона: Якутия, Чукотка, Колыма и Камчатка. Уже есть согласие от ряда крупных госкорпораций выступить партнёрами республики в создании научно-образовательного центра Арктики и Субарктики «Север».

Создание международного центра испытаний на «Полюсе Холода» планируется на базе Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». Идею поддержала Российская академия наук.

Курируют проекты глава и правительство Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу «МИР» рассказал о планах якутских учёных клонировать мамонта.