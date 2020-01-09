Пекин, , 14:03 — REGNUM В Южную Корею поступает около 19% микропыли из Китая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад профессора и исследователя Ким Мун Джуна из Университета Duke Kunshan University, расположенного в китайской провинции Цзянсу.

Согласно опубликованным данным, группа ученых под руководством профессора провела сравнительный анализ климатических данных и изучила влияние Китая на уровень концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе в шестнадцати городах Южной Кореи в период с 2006 по 2014 год.

Специалисты выяснили, что весной из Китая в Южную Корею поступает 17% микропыли от общего объёма мелкодисперсных частиц в воздухе, летом — 30%, осенью — 12%, зимой — 21%. Результаты данного исследования опубликованы в онлайн-журнале Heliyon.

Микропыль — частицы размером менее 10 нанометров (РМ 10). Существует также понятие сверхмелкой пыли — менее 2,5 нанометров (РМ 2,5).