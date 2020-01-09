Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Недалеко от села Кобулети в Аджарии найдены артефакты, возраст которых составляет 7769 лет. Об этом 7 января сообщает Аджарское телевидение.

Как рассказали журналистам археологи, на берегу реки Кинтриши были найдены орудия, которыми обрабатывали мясо и шкуры животных. Всего за время исследований там нашли свыше 1600 древних предметом.

«Судя по артефактам, наши жители каменного века уходили на 200 км от своего жилища в Джавахети, чтобы доставить оттуда обсидиан — вулканическое стекло. Из него изготовлялись орудия труда», — приводят журналисты слова руководителя археологической экспедиции Гурам Чхартишвили.

Стоит отметить, что в археологии сложно встретить случаи, когда называется точная дата изготовления артефакта, которому несколько тысяч лет. Например, большинство ученых сходится, что всемирно известный Фестский диск, найденный на острове Крит, изготовлен около 4700 лет назад, но есть версии, что его изготовили на несколько веков раньше.