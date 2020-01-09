Москва, , 09:17 — REGNUM Первую отечественную вакцину против гемофильной инфекции, которая считается основной причиной развития бактериального менингита у детей, намерены создать учёные Института органической химии (ИОХ) имени Николая Зелинского РАН. Об этом рассказал заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев, пишут 9 декабря «Известия».

В настоящее время в России нет своего препарата против гемофильной палочки. Над ним работают в рамках исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда. Ожидается, что новый препарат будет дешевле и эффективнее западных аналогов.

Нифантьев пояснил, что разработана синтетическая углеводная вакцина, эффективная против гемофильной палочки (Haemophilus influenzae). В ней используется индивидуальный синтетический компонент, а не вещество, получаемое культивацией живых бактерий. Такая вакцина не только эффективней, но и безопасней.

Вакцинацию против менингита обычно проводят детям. В дальнейшем учёные хотят создать вакцину, подходящую для взрослых.