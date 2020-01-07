Гонолулу, США, , 16:09 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA завершили основную часть работ по созданию космического телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает Space.com.

Директор отдела астрофизики Управления научной миссии NASA Пол Херц рассказал о ходе работ по строительству орбитальной обсерватории инфракрасного спектра на 235-ом заседании Американского астрономического общества в Гонолулу. Он отметил, что специалисты завершили основные работы по сборке обсерватории и приступили к серии испытаний. Особое внимание уделяется механизмам, которые должны будут обеспечить развёртывание обсерватории в космосе, а также системе защиты от вибрации, с которой телескоп столкнётся при запуске с помощью ракеты-носителя «Ариан-5».

"Теперь у нас есть космический телескоп им. Джеймса Уэбба. Нам нужно убедиться, что он работает в соответствии с планом», — отметил другой представитель NASA Эрик Смит.

Он добавил, что, несмотря на предыдущие задержки, сейчас работы по подготовке обсерватории к запуску проходят в соответствии с графиком.

Напомним, обсерватория «Джеймс Уэбб» разрабатывается NASA для замены телескопа «Хаббл». Первоначально планировалось, что «Джеймс Уэбб» будет запущен в 2014 году, однако позже планируемая дата запуска неоднократно переносилась из-за превышения бюджета и отставания от графика работ. В настоящее время стоимость проекта оценивается около $9,7 млрд, планируется, что «Джеймс Уэбб» будет запущен в марте 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был проведён ремонт одной из основных камер орбитальной обсерватории «Хаббл» Wide Field Camera 3.