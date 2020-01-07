Москва, , 15:36 — REGNUM Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.

Самым выдающимся изобретением российских учёных прошлого года была названа вакцина против лихорадки Эбола, разработанная специалистами новосибирского вирусологического центра «Вектор».

В сфере медицины также были отмечены патенты на средство для удаления из крови вызывающих развитие атеросклероза белковых комплексов и система для оказания экстренной помощи лицам с высоким риском острой сердечной недостаточности.

Отдельно были отмечены патенты на катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья и штамм (микроорганизм) для очистки акватории водоёмов от нефтепродуктов.

Ещё ряд выделенных изобретений относится к сфере информационных технологий, включая систему распознавания визуальных символов на основе технологий искусственного интеллекта и алгоритм компании «Яндекс», разработанный с помощью машинного обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала разработку вакцины против лихорадки Эбола одним из важнейших достижений Новосибирской области.

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