Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Удалённость орбиты обнаруженной экзопланеты от звезды TOI 700 является подходящей для существования на ней воды в жидком состоянии. Такие условия существенно повышают вероятность существования жизни на планете.

TOI 700 d стала первой экзопланетой, обнаруженной в пределах «обитаемой зоны» с помощью космического телескопа TESS. Ещё одной особенностью этого открытия стало подтверждение обнаружения планеты с помощью другого космического телескопа Spitzer.

TOI 700 относится к карликовым звёздам. Она расположена в созвездии Золотая Рыба на расстоянии около 101,5 световых лет от Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Лаборатории реактивного движения NASA рассказали о потере связи с малым космическим телескопом ASTERIA, который использовался для поиска экзопланет.

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