Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM Американские учёные создали прототип устройства, которое может за считанные минуты определить вид вируса в биологическом образце. Об этом сообщает New Atlas.

Обычно на диагностику вида возбудителя, поразившего человека или животное, уходят несколько дней. Причём это требует использования дорогого лабораторного оборудования.

Ученые из Университета штата Пенсильвания и Нью-Йоркского университета создали портативное устройство VIRRION, которое может определить вирус всего за несколько минут.

Для этого биологический образец пропускается через сплошной ряд углеродных нанотрубок в устройстве, которые захватывают вирус. Тип вируса определятся с помощью технологии рамановской спектроскопии. Образец просвечивается лазерным лучом, а затем датчик считывает спектр рассеивания лазера, прошедшего через образец. Чип устройства сравнивает полученный спектр с имеющейся базой данной и выдаёт ответ, какой именно вирус находится в образце.

Учёные надеются, что вскоре в каждом кабинете врача появится их аппарат оперативной диагностики возбудителя заболевания.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что биоинженеры из Великобритании, используя инструмент для редактирования генов CRISPR, создали устройство быстрого обнаружения возбудителя лихорадки Эбола, не требующее исследования образцов инфекции в лабораторных условиях.

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