Наблюдение за атлантическими тупиками показало, что эти морские птицы способны использовать внешние объекты в качестве инструмента. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Под инструментами в зоологии понимаются внешние объекты, которые животные используют с целью изменения свойств других объектов или обмена информацией. Ранее считалось, что тупики и близкие к ним птицы, включая чаек и водорезов, не способны к такому поведению.

Группа учёных под руководством Аннет Файет из Оксфордского университета наблюдала за двумя колониями атлантических тупиков (в Уэльсе и Исландии) с 2012 по 2018 год. В обеих колониях тупиков были зафиксированы случаи использования небольших веточек для вычёсывания перьев на спине или грудке.

Исследователи отметили, что их наблюдения свидетельствую о том, что случайное использование инструментов может быть широко распространено у этой группы птиц, а их представления об окружающем мире являются более сложными, чем считалось.

