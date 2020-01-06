Курган, , 11:44 — REGNUM Уральские учёные совместно с дайверами обнаружили в курганской «костяной линзе» реки Тобол массу останков доисторических животных во время экспедиции 2−4 января 2020 года. Об этом сообщает Курганское отделение «Русского географического общества» в своей официальной группе в социальной сети.

Артефакты со дна Тобола Vk.com/rgo_kurgan

При первых погружениях дайверов из центра «Тритон» была найдена и поднята со дна малая берцовая кость древнего бизона. Затем достали кости мамонта, шерстистого носорога, древней лошади тарпана, сайги. Самая уникальная находка — часть рога гигантского оленя мегалоцероса.

Курганская «костяная линза» реки Тобол — место аномально-большого скопления фрагментов вымерших животных. На этой территории в Кайнозойскую и Мезозойскую эры (160−29 млн. лет тому назад) находился Тургайский пролив Западно-Сибирского моря. В настоящее время река размыла мягкие отложения и обнажила идеально сохранившимися окаменевшими зубами акул, скатов, позвонками костистых рыб и раковинами.

Находки учёные передадут в Свердловский областной краеведческий музей в Екатеринбурге.

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