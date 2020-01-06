Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Сотрудникам Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA не удаётся установить связь с космическим аппаратом ASTERIA. Об этом сообщает пресс-служба JPL.

Малый космический аппарат формата CubeSat ASTERIA был запущен с борта Международной космической станции в ноябре 2017 года. С помощью этого спутника были проверены возможности использования малых космических аппаратов для астрономических наблюдений в космосе. В частности, ASTERIA наблюдал за близлежащими звёздами, пытаясь обнаружить новые экзопланеты методом транзитной фотометрии.

Основные научные задачи ASTERIA были решены в феврале 2018 года, после чего вступил в фазу расширенной миссии. Последние данные от спутника были получены 5 декабря 2019 года. В JPL продолжат попытки восстановления связи с ASTERIA до марта 2020 года, после чего аппарат окончательно будет признан утерянным. Астрономам ещё предстоит обработать полученные данные, чтобы понять, смог ли малый спутник обнаружить планеты в других звездных системах.

«Проект ASTERIA достиг выдающихся результатов во время своей трехмесячной основной миссии и расширенной миссии, которая длилась почти два года. Конечно, мы разочарованы тем, что потеряли связь с космическим аппаратом, но мы в восторге от полученных результатов», — прокомментировала Лоррейн Феск, курирующая в JPL программу ASTERIA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года с помощью орбитального телескопа TESS были обнаружены три экзопланеты, обращающиеся вокруг звезды TOI-270.

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