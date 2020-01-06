Томск, , 08:40 — REGNUM Экипаж Международной космической станции проведёт серию экспериментов, разработанных в Томском политехническом университете (ТПУ), рассказал ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Разработанная программа предусматривает проведение трёх экспериментов на борту орбитальной станции. Для проведения первого из них на МКС будет доставлен разработанный в Томске 3D-принтер. С помощью него будут проверены возможности изготовления изделий из композитных материалов в условиях космоса.

Второй эксперимент, получивший название «Пересвет», предусматривает нанесение многослойного нанокомпозитного покрытия на иллюминаторы станции. Это покрытие повысит уровень защиты от космического мусора и микрометеоритов.

Третий эксперимент связан с испытанием малых космических аппаратов — наноспутников, которые будут выведены на орбиту одним из членов экипажа станции по время выхода в открытый космос.

Учёный из ТПУ отметил, что программа экспериментов утверждена ракетно-космической корпорацией «Энергия». Планируется, что материалы и устройства для этих экспериментов будут разработаны и доставлены на МКС до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто обсудили возможность проведения совместных российско-венгерских экспериментов на МКС.

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