Салехард, , 22:23 — REGNUM На Ямале сотрудники Уральского горного университета во время экспедиции 2019 года открыли новый ювелирно-поделочный камень — райизит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Райизит — новый самоцвет Ямала Пресс-служба Уральского горного университета

Камень получил название райизит по месту находки: массиву Рай-Из, расположенному вблизи Полярного круга. Горная часть Ямала богата самоцветами. На территории массива известно около 20 месторождений и проявлений ювелирно-поделочных камней.

Райизит необработанный Пресс-служба Уральского горного университета

По результатам детальных исследований в ряде университетов Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга было доказано, что райизит представляет собой смесь минералов серпентина, доломита с небольшими примесями талька и стихтита.

Образцы райизита можно увидеть в музее им. И.С. Шемановского в Салехарде.