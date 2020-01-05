Штат Калифорния, США, , 21:45 — REGNUM Учёные установили, что технология воздействия на кожу электрическим наноимпульсом эффективно очищает кожу от бородавок и других патологий, не оставляя шрамов. Об этом сообщает New Atlas со ссылкой на журнал Bioelectricity.

Недавно в практику был введён новый способ борьбы с кожными дефектами — стимуляция ультракороткими электрическими импульсами, каждый из которых длится всего одну наносекунду, или иначе говоря, одну миллиардную долю секунды. Этот метод стали эффективно применять для удаления бородавок, себорейного кератоза, гиперплазии сальных желёз.

Электрические импульсы создают нанометровые поры в поражённых клетках, через которые в клетку проникают ионы натрия, калия, а главное кальция, которого внутри клетки в норме очень мало. Это запускает каскад реакций, которые приводят к регулируемой гибели клетки, а иммунная система получает сигнал к их утилизации.

Ученые из калифорнийской компании Pulse Biosciences провели оценку наноимпульсной терапии. Было установлено, что себорейный кератоз лечится этим метод с эффективностью 82%, а гиперплазия сальных желез с эффективностью 99,5%. Поскольку электрический наноимпульс не влияет на коллаген и фибрин, которые составляют здоровую кожу, то кожа, которая находилась под участками поражения, не имела рубцов.

Напомним, обычно для удаления косметических и других дефектов на коже (бородавок, родинок, папиллом и пр.) используют заморозку жидким азотом, однако, после этой процедуры они не редко образовываются заново, или на их месте может остаться рубец.