Колумбия, США, , 19:09 — REGNUM Учёные обнаружили механизм, по которому различные компоненты косметики, кремов и парфюмерии вызывают аллергию, установив его, они планируют разработать добавку к косметике, которая может остановить развитие аллергических реакций. Статья об этом опубликована в журнале Science Immunology.

Многие из компонентов косметических средств вызывают аллергию, которая проявляется кожным дерматитом. Стандартный механизм возникновения аллергии заключается в том, что химическое вещество-аллерген связывается с белком человека и тогда становится видным для иммунных Т-клеток, ответственных за развитие аллергической реакции.

Однак, у множества небольших по размеру молекул, входящих в состав косметики, просто нет функциональных групп, к которым могли бы присоединиться белки. Несмотря на это, аллергическая реакция тем не менее все равно возникает.

Учёные из Колумбийского университета и Университета Монаша обнаружили, что многие компоненты косметики, вызывающие аллергию, такие как Перуанский бальзам, фарнезол, связываются с молекулами CD1a, которые находятся на клетках Лангерганса кожи. Это специальные иммунные клетки, находящиеся в наружном слое эпидермиса.

Соединение CD1a с компонентом косметики взаимодействует с Т-лимфоцитом, что приводит к развитию аллергической реакции. В норме CD1a связаны с жирами и не взаимодействуют с Т-лимфоцитами, однако косметические вещества вытесняют жиры и образуют аллергенные комплексы с CD1a.

Следовательно, считают учёные, необходимо добавить в косметику такие жиры, которые бы плотно соединились с молекулами CD1a, не давая им образовать связь с аллергенами косметики.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что жительница Екатеринбурга отсудила более 46 тыс. рублей за крем с черной икрой, который вызвал у неё аллергию.

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