Пекин, , 16:47 — REGNUM Группа учёных из Китая провела ряд экспериментов, показавших, что бескорыстная помощь другим людям снижает ощущение острой и хронической физической боли. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для изучения влияния мотивации людей на восприятие боли учёные из Пекинского университета и Южно-китайского педагогического университета провели несколько экспериментов. В частности они попросили оценить степень болезненности ощущений у двух групп людей, сдающих кровь. Часть людей сдавала кровь, зная, что она будет использоваться для помощи пострадавшим при недавнем землетрясении, другая часть — не зная об этом. Также исследователи попросили оценить болевые ощущения у пациентов с онкологическими заболеваниями, часть из которых помогала другим больным.

Исследование показало, что во всех случаях люди, действующие из альтруистических побуждений, воспринимали боль менее остро. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии учёные установили, что альтруистическое поведение изменяло активность головного мозга, снижая реакцию на болевые ощущения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года биологи из США выделили область головного мозга у мышей, ответственную за эмоциональную реакцию на болевые ощущения.