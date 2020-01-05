Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Учёные уточнили траектории полёта автоматических межпланетных станций серии «Пионер» и «Вояджер» после выхода за пределы Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS.

Астрономы из Лаборатории реактивного движения и Института астрономии общества Макса Планка уточнили траектории американских космических аппаратов «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Для этого были использованы актуальные данные о распределении звёзд в нашей Галактики, полученные с телескопа Gaia.

Космические станции «Пионер-10» и «Пионер-11» были запущены для изучения Юпитера и Сатурна в 1972 и в 1973 годах соответственно. Запуски межпланетных станций для изучения дальних планет Солнечной системы «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были проведены в 1977 году. Все эти аппараты развили достаточную скорость для того, чтобы преодолеть силу притяжения Солнца и покинуть границы Солнечной системы.

Астрономы рассчитали, что первой из этих станций до ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра доберётся «Вояджер-1». На это потребуется около 16 тысяч лет. Максимальное сближение одного из аппаратов со звездой произойдёт через 90 тысяч лет, когда «Пионер-10» пройдёт на расстоянии 0,23 парсек от звезды HIP 117 795.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство