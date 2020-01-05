Москва, , 08:15 — REGNUM Сегодня, 5 января, Солнце приблизится к Земле на минимальное расстояние. Об этом сообщает Московский планетарий.

Земля в этот день находится в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Эту точку наша планета проходит раз в год. Расстояние между звездой и планетой составит 147 млн километров.

Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, но поскольку изменение размеров диска происходит в течение года плавно, на глаз это почти незаметно, хотя на самом деле разница в размерах диска Солнца в перигелии и афелии (точка максимального отдаления планеты от звезды) составляет 3%.