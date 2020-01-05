Москва, 5 января 2020, 06:41 — REGNUM Сколько можно съесть колбасы, не навредив здоровью, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Об этом сообщает РИА Новости.
Колбасу можно есть в умеренном количестве с учётом физической активности потребителя. Так, для активного гражданина кусок колбасы может стать хорошим источником энергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря, диетологи рекомендовали не злоупотреблять жирными блюдами и придерживаться привычной диеты.
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