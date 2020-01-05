Москва, , 06:41 — REGNUM Сколько можно съесть колбасы, не навредив здоровью, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопчёной колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя», — сказал диетолог.

Колбасу можно есть в умеренном количестве с учётом физической активности потребителя. Так, для активного гражданина кусок колбасы может стать хорошим источником энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря, диетологи рекомендовали не злоупотреблять жирными блюдами и придерживаться привычной диеты.

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