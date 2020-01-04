Канберра, , 23:33 — REGNUM Австралийские учёные готовы выпустить на рынок литиево-серные (Li-S) аккумуляторные батареи, которые будут обладать в четыре раза большей ёмкостью по сравнению с используемыми в настоящий момент литий-ионными аккумуляторами. Статья о разработке опубликована в журнале Science Advances.

По мнению исследователей, новый тип аккумулятора может произвести революцию в производстве и использовании смартфонов, электромобилей и компьютеров. Так, с новой батареей телефон сможет работать пять дней подряд, а электромобиль сможет преодолеть более 1 тыс. километров без подзарядки.

Для этого учёные Университета Монаша доработали конструкцию серных катодов, которые поместили в стандартные литий-ионные батареи. В результате катоды смогли выдерживать более высокие нагрузки без снижения общей емкости и производительности батареи. Именно это было проблемой предыдущих попыток создания литиево-серных аккумуляторов. Помимо повышенных ёмкостных характеристик новая батарея дешевле в производстве и более экологична.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что австралийские учёные создали литий-ионный аккумулятор удвоенной ёмкости, в котором вместе жидкого электролита используется обычный промышленный полимер.

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