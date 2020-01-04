Ирвайн, США, , 22:34 — REGNUM Американские учёные под руководством профессора Николая Петровского разработали вакцину, удаляющую белковое загрязнения мозга, которое является причиной болезни Альцгеймера. Статья об этом опубликована в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

Болезнь Альцгеймера является основной причиной старческого слабоумия, она проявляется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности.

Проблемой заболевания является то, что в настоящее время нет точных диагностических инструментов для её обнаружения на ранних стадиях, а также отсутствуют надёжные способы лечения и профилактики. Причина заболевания также пока не ясна.

Однако, известно, что у людей, поражённых болезнью Альцгеймера, в мозгу наблюдается скопление бета-амилоидных бляшек и гиперфосфорилированного тау-белка. Эти патологически измененные белки в виде «мозгового налёта» мешают передаче нервных импульсов, что и проводит к симптомам болезни Альцгеймера.

Американские учёные из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне создали вакцину, которая вырабатывает иммунитет к обоим патологическим белкам, запускающим болезнь Альцгеймера.

Учёные подчёркивают, что ключевая роль в разработке вакцины принадлежит профессору Петровскому из австралийского Университета Флиндерс. Он создал для вакцины полисахаридный адъювант — усилитель иммунного ответа. Антиген вакцины прикрепляется к адъюванту и поэтому длительное время может сохраняться в организме, что увеличивает продолжительность его влияния на иммунную систему.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что, по данным учёных, пожизненный приём холина (витамин B4) способен предотвратит болезнь Альцгеймера, а также поможет лечить черепно-мозговые травмы, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона.

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